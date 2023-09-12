مصرف ليبيا المركزي يتخذ اجراءات عاجلة لدعم المناطق المنكوبة شرق ليبيا

قال مصرف ليبيا المركزي أنه اتخذ اجراءات عاجلة نظراً للظروف القاهرة التي تمر بها مدن المنطقة الشرقية نتيجة اعصار دانيال، واعلان درنة مدينة منكوبة والمناطق المتضررة من السيول شرق ليبيا.

وبحسب صحيفة صدى الاقتصادية فقد شكل مصرف ليبيا المركزي خلية أزمة والتواصل المستمر بين المحافظ ونائب المحافظ وفروع المصارف التجارية، لتوفير احتياجاتها من السيولة.

كما تم الاعلان عن تسيير جسر جوي ابتداءً من صباح اليوم لنقل شحنات السيولة لمطار الابرق بمدينة البيضاء ومطار بنينا بمدينة بنغازي، ودعم أرصدة المصارف بقيمة 5.4 مليار دينار لمساعدتها في مواجهة الازمة وتلبية احتياجات الحكومة والمواطنين من السيولة لدعم المناطق المنكوبة .