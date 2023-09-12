تحديث جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 12 سبتمبر 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8509 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2084 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0665 دينار، والدولار الكندي 3.571 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1804 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2933 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3207 دينار، والدينار التونسي 1.5506 دينار، والدرهم المغربي 0.4786 دينار ليبي.