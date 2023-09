خاص.. مصدر بالمركزي يكشف لتبادل عن وصول اولى الرحلات الجوية إلى مطار الابرق تحمل سيولة نقدية بقيمة 60 مليون دينار لكافة مناطق الجبل الأخضر

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء في تصريح لقناة تبادل الاقتصادية عن بدء فريق السيولة بالمصرف بتسيير رحلات جوية متثالية لنقل شحنات سيولة نقدية لكافة مناطق الجبل الأخضر.

حيث وصلت اولى الرحلات الى مطار الابرق تحمل 60 مليون دينار دفعة اولى موجهة لفروع المصرف التجاري الوطني.

