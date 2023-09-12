وكالة أنباء الإمارات: مساعدات اماراتية في طريقها إلى ليبيا لمواجهة الأزمة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات “رام” اليوم الثلاثاء أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالفعل بدأت في تنفيذ برنامج إغاثة لتوفير شحنات كبيرة من المأوى والإمدادات الغذائية والطبية وغيرها من الضروريات لليبيين في المناطق الأكثر تضرراً .

وتأتي توجيهات الشيخ حمدان في إطار حرصه على تخفيف تداعيات الأزمة على الشعب الليبي ودعمه من خلال تعزيز جهود الإمارات الإغاثية في ليبيا وتقديم المساعدات للأهالي في مختلف المناطق التي غمرتها الفيضانات وتهدف هذه المساعدات أيضاً إلى تعزيز قدرة دولة الإمارات على الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب للدول المتضررة من أجل تقليل معاناة شعوبها .

وقال حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام بالإنابة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن هيئة الهلال الأحمر أنهت استعداداتها لتنفيذ توجيهات القيادة الإماراتية وتقديم مختلف أشكال المساعدات للمتضررين في المناطق الشرقية بليبيا .

وأشار إلى أن طائرة إغاثية قد غادرت البلاد بالفعل تحمل كمية كبيرة من المأوى والإمدادات الغذائية وغيرها من الضروريات .

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