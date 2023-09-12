مسؤول بوزارة الاتصالات: تمكن من تحويل خدمة الرسائل النصية إلى “شات” لتسهيل عملية التواصل بين المواطنين وغرف الطوارئ

درنة 12 سبتمبر 2023 (وال) – قال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية وتطوير القطاع وعضو غرفة الطوارئ بوزارة الاتصالات محمد بزازه إن الوزارة فقدت الاتصال بكافة الفرق التابعة لها في مدينة درنة نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت المدينة.

وأوضح بزازه – لوكالة الأنباء الليبية – أن السيول تسببت في سقوط معظم أبراج الاتصالات، وانقطاع الألياف والكوابل البصرية لشبكة الاتصالات، لافتًا إلى انقطاع الكهرباء وعدم القدرة على الحصول على إحصائيات دقيقة للأضرار حتى الآن .

وتابع أن فرق الصيانة تمكنت من الدخول إلى منطقة الفتايح وتمكنوا من تشغيل جزئي لخدمة “4G ” لشركة المدار، وتم تحويل خدمة الرسائل النصية إلى “شات” لتسهيل عملية التواصل بين المواطنين وغرف الطوارئ وطمأنت ذويهم خارج المدينة وداخلها.

وذكر أن العمل جاري من قبل وزارة الاتصالات وفرق الصيانة لاستعادة المكالمات الصوتية، منوهًا أنه سيتم تركيب عدد من محطات الاتصال بالأقمار الصناعية” v-sat” في أماكن تجمعات المواطنين وفرق الإنقاذ والمستشفيات.

وأوضح أن عودة الاتصالات داخل المدينة تحتاج لوقت وتقييم كامل للأضرار، ومن الصعب تحديد حجم الأضرار أو تحديد موعد لاستقرار الاتصالات في المدينة.

وأكد أن وفد حكومي من أعضاء غرفة الطوارئ بوزارة الاتصالات برفقة وزير الاتصالات ووزير الكهرباء، متجهين الآن إلى درنة للوقوف على الأضرار التي طالت الكهرباء والاتصالات في المدينة. (وال – درنة) ب خ

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