وصول طائرة مساعدات تركية إلى مطار بنينا ببنغازي

بنغازي 12 سبتمبر 2023 (وال) – وصلت خلال هذه اللحظات 3 طائرات تركية محملة بالمساعدات إلى مطار بنينا الدولي للمشاركة في عمليات الإنقاذ بمناطق الجبل الأخضر .

وقال سفير تركيا لدى ليبيا كنان يلماز – عقب وصوله إلى المطار – إن الطائرات تحمل على متنها “ 168 ” فردا من فرق الإنقاذ الفريق وعناصر وأطقم طبية .

وأوضح السفير أن الطائرات تقل مركبتين وزورقين للبحث والإنقاذ، و170 خيمة، و600 بطانية، و400 طرد يضم مواد غذائية ومنظفات، و20 مولد كهربائي، وألف معطف واق من المطر، و500 حذاء، و500 مصباح يدوي، لدعم عمليات الإغاثة.

وذكر أن هذه الفرق ستشارك في عمليات إنقاذ المواطنين العالقين بمناطق الشرق الليبي، منوهًا أن هذه الطائرات كانت بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)”.

أكد سفير تركيا لدى ليبيا وصل ثلاث طائرات محملة بكافة المستلزمات، لافتًا إلى أن الرئيس التركي وكافة الوزارات في تركيا متضامنين مع الشعب الليبي، خاصة مع أهالي مدينة درنة.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه إلى ليبيا في ضحايا “كارثة السيول” شرقي البلاد، مؤكدا وقوف أنقرة إلى جانب الشعب الليبي.

وتمنى أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، فجر الثلاثاء، الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين. (وال – بنغازي) ن ع

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