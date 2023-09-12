خاص … المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي يكشف لصدى عن أسباب التأخر في تقديم المساعدة إلى ليبيا

صرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو اليوم الثلاثاء لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم لليبيا حيث كانت هذه هي الرسالة التي نقلها الممثل السامي بوريل والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات لينارسيتش علنًا هذا الصباح .

وأكد ستانو لصدى الاقتصادية أنه لكي تصل مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا نحتاج أولاً إلى طلب رسمي من السلطات الليبية والحصول على إذن بوصول مساعدة الاتحاد الأوروبي، حيث أن الاتحاد الأوروبي لم يتلقى أي رسالة أو طلب من الحكومة الليبية للمساعدة حتى هذه اللحظة.

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