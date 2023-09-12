خاص.. “المركزي ببنغازي” يطالب المصارف فتح حسابات جارية بالتبرعات لأهالي المنطقة الشرقية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة الرقابة المصرفية بالمركزي ببنغازي إلى مدراء المصارف .

وتتضمن طلبه العمل على فتح حسابات جارية خاصة بتبرعات المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد، بسبب القوى القاهرة التي وقعت على المدن والمناطق المتضررة بسبب عاصفة دانيال، وذلك لأهالي المنطقة الشرقية من مدينة المرج إلى مدينة درنه على أن يكون الحساب تحت مسمى (صندوق التكافل الاجتماعي للمنطقة الشرقية ).

على أن تقوم المصارف بالإعلان عن أرقام الحسابات المشار إليها بكافة وسائل الاتصال والإعلام وعلى أن يحال رصيد هذه الحسابات بشكل اسبوعي لمصرف ليبيا المركزي – بنغازي.

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