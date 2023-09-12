خاص.. “الكبير” يُشكل اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة بالمركزي والقطاع المصرفي .. تعرف على مهامها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي القاضي بتشكيل اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي.

وذلك برئاسة وعضوية ائب المحافظ مرعى مفتاح البرعصي وناجي محمد عيسي ومصطفي محمد المانع وإبراهيم حسن العوامي واحمد منيسي عبد الحميد وسهيل عبد المطلوب بوشيحة وخالد خليفة الحاسي وخالد عمر القنصل وفتحي خليفة عقوب.

وتتولي اللجنة وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط ومتابعة تنفيذها المتعلقة بدور مصرف ليبيا المركزي و القطاع المصرفي في الاستجابة لحالات الطواري والأزمات ، وتفعيل دور القطاع المصرفي في القيام بواجباته إتجاه مبدأ المسؤولية الاجتماعية في مواجهة الازمات والطواري .

وإنشاء اللجان الفرعية وفرق العمل بالقطاع المصرفي لانجاز وتنفيذ المهام المتعلقة بإدارة الازمات والطواري والاشراف على أعمالها.

كما تعتبر اللجنة في حالة انعقاد مستمر لمجابهة أثار تداعيات الإعصار وتعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك كما للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل انجاز المهام المكلفة بها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية