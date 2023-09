كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء لقناة تبادل عن وصول شحنة سيولة إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي دعماً لارصدة المصارف التجارية بالمنطقة.

وأوضح المصدر بأن فريق السيولة بالمركزي يؤكد على استمرار عمله في ارسال شحنات اضافية بشكل متواصل.

The post خاص..مصدر بالمركزي لتبادل: وصول شحنة سيولة هذه اللحظات إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا