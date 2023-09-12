رئيس صندوق إعمار بنغازي ودرنة: تم تخصيص “2” مليار دينار للشروع في إعمار المدن المتضررة من الفيضانات

بنغازي 12 سبتمبر 2023 (وال) أكد رئيس صندوق إعمار بنغازي ودرنة المكلف من حكومة الوحدة الوطنية علي بحيري الأوجلي صدور قرار مجلس الوزراء بتخصيص وتسييل مبلغ وقدره 2 مليار دينار لانطلاق عمل الصندوق تزامنا مع الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدن شرق البلاد وعلى رأسها مدينة درنة التي أعلنت مدينة منكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحتها وخلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل على الأقل.

وقال الأوجلي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) إن المبلغ الذي خصص من مجلس الوزراء وأحيل لوزارة المالية لمباشرة التسييل، تم تخصيصه لإعادة وإعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار، بالبلديات المنكوبة بالمنطقة الشرقية، وعلى رأسها درنة.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن البيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الإعصار “3060” حالة وفاة مع “5200” مفقود بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الليبية طارق الخراز.

وقال بحيري إن المبلغ سيمكن الصندوق من التحرك بشكل جيد، خاصة مع استثناء عمله من لائحة العقود الإدارية، لافتا إلى أن العمل سيكون مع ما يتلاءم مع المرحلة.

وأشار إلى أن أولى أولويات عمل الصندوق هو إعادة بناء السدود حتى لا تتكرر الكارثة مع حلول فصل الشتاء وتوقع هطول كميات كبيرة من الأمطار، مؤكدا أن العمل سيشمل ربط مدينة درنة بالطرق المؤدية إليها من خلال ترميم الطرق والجسور التي انهارت بسبب الكارثة.

ولفت إلى أن الصندوق سيبحث إمكانية بناء مساكن بديلة للذين تضررت منازلهم، مشددا على أن المبلغ سيصرف بكامله لخدمة المدن المتضررة. (وال – بنغازي)

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