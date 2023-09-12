الوطنية للنفط تعلن عن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي لبعض المؤسسات والمصانع

طرابلس 12 سبتمبر 2023 (وال) -أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي لبعض المؤسسات والمصانع بلغ (مليارو54 مليون قدم مكعب) خلال (24) الساعة الماضية.

حيث وصل استهلاك محطات الكهرباء من الغاز (856) مليون قدم مكعب، بينما بلغ استهلاك مجمع الحديد والصلب وبعض المصانع الصغيرة الأخرى (78) مليون قدم، أما استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط من الغاز فوصل إلى (106) مليون قدم، وبلغت نسبة استهلاك مصانع الأسمنت (14) مليون قدم من الغاز. (وال طرابلس) م ب / س خ.

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