“الكبير” يصدر قرارا بتشكيل فريق الاستجابة والطواريء من المصرف المركزي والقطاع المصرفي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء الاجتماع الطاريء الثاني للجنة العليا لإدارة الأزمة الناجمة عن الإعصار الذي ضرب مدن ليبيا بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور “مرعي البرعصي” نائب المحافظ (عبر الزوم) وعدد من المسؤولين والمستشارين بالمصرف المركزي.

حيث تمّت مناقشة تداعيات الأزمة ودور المصرف المركزي والقطاع المصرفي للمساهمة في تخفيض معاناة المواطنين المتضررين من كارثة الإعصار، حيث استعرض المجتمعون الإجراءات الواجب اتخاذها سواء على المدى العاجل والقريب، والمدى المتوسط لمعالجة آثار هذه الأزمة التي عصفت ببلادنا وأضرت بأرواح المواطنين ومساكنهم وممتلكاتهم.

من جانبه أصدر المحافظ قراره بتشكيل فريق الاستجابة والطواريء من المصرف المركزي والقطاع المصرفي ، برئاسة نائب المحافظ وعضوية عدد من مدراء الإدارات بالمصرف المركزي وبعض رؤوساء مجالس إدارات المصارف، وأن يكون الفريق في حال انعقاد دائم ومستمر.

