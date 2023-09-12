اقتصاد

مصرف الوحدة فرع درنة والساحل يقدم مساعدات وتسهيلات مالية للزبائن المتضررين

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

درنة 12 سبتمبر 2023 (وال) -صرح مدير إدارة التسويق والمتحدث باسم مصرف الوحدة أحمد التركي: أن الإدارة العامة للمصرف أصدرت تعليماتها لفرع درنة والساحل الشرقي، بعد استئناف عملها وعودة الاتصالات، بصرف قيمة (2000) دينار ليبي، كتسهيل لمن لم يرد مرتبه، وكذلك تأجيل أقساط المرابحة الإسلامية والسلف لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري.

كما تقدمت إدارة المصرف والموظفين العاملين به، التعازي للأسر المتضررة من السيول التي سببتها العاصفة، تأتي هذه المبادرة انطلاقا من دور مصرف الوحدة في المجتمع، وما يحمله من مسؤولية اجتماعية، ومساهمة منه لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المتضرر من السيول، وباعتبار مدينة درنة مدينة منكوبة.(وال درنة) ه ع/ س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

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