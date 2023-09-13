تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 13 سبتمبر 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8525 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2107 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0412 دينار، والدولار الكندي 3.5759 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1802 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2937 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3211 دينار، والدينار التونسي 1.5466 دينار، والدرهم المغربي 0.4787 دينار ليبي.