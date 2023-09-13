مصرف ليبيا المركزي يصدر تعميما للمصارف بتقديم الخدمات المصرفية للمناطق المتضررة

طرابلس 13 سبتمبر 2023 (وال) -أصدر مصرف ليبيا المركزي، تعميما للمصارف، بالعمل على تقديم خدمات مصرفية من الفروع الأخرى للعملاء بفروع المصارف المناطق المتضررة، كلا حسب مصرفه وتسهيل كافة الإجراءات.

وكان مصرف الوحدة بفرع درنة والساحل الشرقي، قد أصدرت تعليماته في وقت سابق، بصرف قيمة (2000) دينار ليبي، كتسهيل لمن لم يرد مرتبه، وكذلك تأجيل أقساط المرابحة الإسلامية والسلف لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري، بعد استئناف عمله وعودة الاتصالات. (وال طرابلس) م ب / س خ.

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