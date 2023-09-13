اقتصاد

خاص.. “الجمهورية” ينعي ضحايا الاعصار شرق البلاد.. وهذا ما يؤكده حيال المساعدات

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تتقدم أسرة مصرف الجمهورية ممثلة برئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، ونائبه ، وكافة الإدارات والمكاتب والفروع بالتعازي والمواساة لزملائهم بالمنطقة الشرقية جراء الفياضنات والسيول التي تعرضت لها المنطقة ..

كما نعت الإدارة العامة بمصرف الجمهورية في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية الموظفين الذي توفاهم الأجل بالمنطقة الشرقية نتاج اعصار دانيال ، داعياً لهم بالرحمة والمغفرة .

وأكدت على جاهزية مصرف الجمهورية لتقديم كافة المساعدات لضحايا الاعصار من باب المسؤولية الاجتماعية ..

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صحيفة صدى الاقتصادية

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