بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” اليوم الاربعاء خلال اجتماع مع مدير مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة “عبدالحكيم الشلماني”، الترتيبات العاجلة لمعالجة أوضاع النزلاء المتضررين جراء العاصفة التي تعرض لها المركز.

وشددت “الكيلاني” على ضرورة تكثيف الجهود وتسخير كافة الإمكانيات لتخفيف معاناة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الأولية اللازمة للأسر الليبية بالتعاون مع فروع الشؤون الاجتماعية بالمناطق والمدن المتضررة، مؤكدة بأن الوزارة شكلت لجانا تعمل 24 ساعة لمتابعة الوضع وتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة للأسر المتضررة.

من جهته، قال “الشلماني” إن المجمع سخّر كافة الإمكانيات والجهود من الساعات الأولى من أجل رأب الصدع وتذليل الصعاب للمواطنين.

The post “الكيلاني” تبحث الترتيبات العاجلة لمعالجة أوضاع النزلاء المتضررين جراء العاصفة التي تعرض لها مجمع المرج appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا