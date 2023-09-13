خاص.. السفير المالطي يؤكد لصدى عن مغادرة 73 شخصًا الأراضي المالطية متجهين إلى مدينة درنة

كشف السفير المالطي لدى ليبيا تشارليز صليبا في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية على مغادرة القارب المالطي وعلى متنه 73 شخصًا في طريقهم إلى مدينة درنة للبحث والإنقاذ .

كما قال وزير الشؤون الداخلية المالطي بايرون كاميليري عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي أنه بعد فقد آلاف الأشخاص أرواحهم في ليبيا في الساعات الأخيرة وما زال آلاف آخرون مفقودين غادر 73 شخصا الأراضي المالطية متجهين إلى ليبيا للمساعدة في ظل هذه الأزمة.

ويشمل هؤلاء 31 عاملاً في الحماية المدنية من بينهم ممرضات و12 عاملاً من القوات المسلحة المالطية من بينهم طبيب وممرضة بالإضافة إلى 30 من طاقم AFM للحماية المدنية .

وأضاف: كاميليري سنظل ملتزمين بالمساعدة والإنقاذ ليس فقط في بلدنا ولكن أيضًا في الشعوب الأخرى .

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