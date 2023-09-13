السفير التونسي لدى ليبيا يكشف لصدى عن نوع المساعدات التي قدمتها تونس إلى ليبيا

صرح السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإربعاء حيث قال أن المساعدات التي قدمتها تونس إلى ليبيا هيا طيارتين وصلوا منذ الأمس إلى مدينة درنة وهناك طيارة أخرى أيضا متكونه من فرق الإنقاذ البحري والبري المتخصصة في عملية البحث والإنقاذ داخل المناطق المتضررة .

وأضاف السفير لصدى الاقتصادية أن هناك أيضا مجموعة من الأطقم الطبية ومجموعة من الأدوية كما أن وصل اليوم أيضا مستشفى ميداني برفقة طاقم طبي يتكون من عشرة أطباء ولديهم قدرات هامة على المساعدة .

وتابع السفير بالقول أن نوع المساعدات لم يكن مأكل او ملبس ومشرب بكل كان طبي وأطقم طبية وفرق انقاذ .

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