مصدر بالمركزي يكشف لتبادل عن وصول سيولة نقدية للمصارف التجارية بمدن الشرق الليبي تقدر بـ 60 مليون دينار

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية اليوم الاربعاء بأن أرسل فريق السيولة بالمركزي رحلتي شحنات من السيولة النقدية تقدر كل منها ب 60 مليون دينار ليبي، موجهة الى فروع المصارف التجارية بمدن الشرق الليبي.

وأوضح المصدر بأن وصلت الرحلة الاولى وتم استلامها من قبل مصرف الجمهورية بمدينة بنغازي قبل لحظات، وانطلقت الرحلة الثانية منذ قليل من مطار معيتيقة على متنها 60 مليون إضافية.

وأضاف المصدر بأن فريق السيولة بالمصرف المركزي يؤكد على إستمرار جهوده في إيصال ما يلزم من سيولة نقدية لكافة فروع المصارف.

