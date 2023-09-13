لجنة الطوارئ التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تُواصل إرسال المساعدات للمدن المتضررة

بنغازي 13 سبتمبر 2023 (وال)- تواصل لجنة الطوارئ التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، إرسال شحنات إغاثية بشكلٍ يومي من مقرها بإدارة شركة الخليج العربي للنفط للمدن المتضررة بينها درنة.

هذا ويُشرف على هذه الشحنات رئيس لجنة الطوارئ التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط محمد بن شتوان شخصيًا، للتخفيف من المعاناة سكان مدينة درنة التي تضررت جرّاء إعصار دانيال مخلفًا خسائر بشرية كبيرة وفي الممتلكات.

وقد انطلقت منذ وقت قليل قافلة أخرى من الشاحنات وسيارات النقل ذات الأحجام المختلفة، وهي تحمل على متنها أنواعًا متعددة من الأدوية والمولدات الكهربائية.

يُشار إلى أن هذه الشحنات من المساعدات والإعانات، تأتي ضمن الدور الإنساني والاجتماعي والتكافلي للمؤسسة الوطنية للنفط الذي يحرص على تأديته ومتابعته خاصة في هذه الظروف العصيبة. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال