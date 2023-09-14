اقتصاد

ارتفاع العملات المشفرة رغم اجراءات بينانس لخفض التكلفة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

نشرت البيان الاقتصادي أن «بيتكوين» ارتفعت خلال تداولات أمس مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، رغم خفض شركة «بينانس» لعدد من الموظفين. وارتفعت «بيتكوين» بنسبة 0.41% إلى 26173 دولاراً، كذلك صعدت الإيثيريوم 0.27% إلى 1602.55 دولار، وانخفضت الريبل 0.18% إلى 48.16 سنتاً.

وقررت منصة «بينانس» خفض عدد العاملين في وحدتها الأمريكية «بينانس يو إس» بمقدار الثلث، وجاء براين شرودر، المدير التنفيذي للوحدة على رأس الراحلين. وقرر شرودر الرحيل عن منصبه دون توضيح أي من الأطراف سبب هذا القرار، بينما تعتزم الشركة تسريح أكثر من 100 موظف وسط الضغوط التي تواجهها من قبل المنظمين في الولايات المتحدة.

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موقع بكم

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