شركة الخدمات العامة طرابلس تبدأ أعمال التنظيف وإزالة الركام داخل مدينة درنة

بدأت شركة الخدمات العامة بطرابلس أمس الأربعاء 13 سبتمبر 2023، أعمال التنظيف وإزالة الركام داخل مدينة درنة إحدى مدن شرق ليبيا التي اجتاحتها السيول والفيضانات مخلفة آلاف الضحايا.

وأعلنت الشركة في بيان لها أن فرقها قسمت إلى 3 أقسام منها قسم الإنقاذ وهو مختص بإزالة الركام التي توجد تحتها ضحايا من الفيضانات، وقسم كسح المياه وهو مختص بشفط المياه الراكدة والمستنقعات لفتح المجال للفرق الأخرى باستكمال أعمالها، وقسم الخدمات العامة وهو مختص بفتح المسارات وإزالة المباني الواقعة والسيارات التي جرفتها مياه السيول.

وأضافت الشركة أن كل هذه الفرق مزودة بأحدث الإمكانيات وكواشف إنارة عالية الإضاءة وتعمل طيلة 24 ساعة.