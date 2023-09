أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي ارتفاعًا جديدًا في أعداد الشركات المفلسة في البلاد، حيث سجلت 8571 شركة مفلسة في النصف الأول من عام 2023، بزيادة 20.5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك وفقا لما نقلته “سكاي نيوز عربية” عن المكتب الألماني، الذي أعرب عن قطاعي النقل والتخزين والخدمات بأنهما كانا الأكثر تضررًا من هذه الزيادة، حيث استحوذا على 95.4% من إجمالي الإفلاسات.

عزا المكتب الحكومي هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة، وتراجع معدلات الاستهلاك المترتب على ارتفاع نسبة التضخم.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قد عدلت توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.4%، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.

كما نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر قولها: أن الحكومة الألمانية بصدد تعديل توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بحيث تقدر حدوث انكماش بدلاً من النمو الاقتصادي البطيء.

ويأتي هذا التراجع في الاقتصاد الألماني في ظل معاناة القطاع الصناعي، الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من روسيا.

وكانت الحكومة الألمانية قد قدمت مساعدات للشركات العام الماضي للحماية من الإفلاس، إلا أن هذه المساعدات توقفت العام الحالي.

وتواجه ألمانيا تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث تحاول التكيف مع تبعات الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع المستمر في أسعار الطاقة.

The post تراجع اقتصاد ألمانيا يهدّد المزيد من شركاتها بالإفلاس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا