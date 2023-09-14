تراجع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 14 سبتمبر 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8493 دينار، مسجلاً تراجعا طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2101 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0599 دينار، والدولار الكندي 3.5823 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1799 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2928 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3203 دينار، والدينار التونسي 1.5496 دينار، والدرهم المغربي 0.4773 دينار ليبي.