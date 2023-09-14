الحكومة تصدر تعليماتها لإرساء السفينة كفالاي بميناء درنة للاستفادة منها في الإيواء

أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لإدارة شركة كفالاي للسفر والسياحة، بإرساء السفينة التابعة لها، بميناء درنة البحري لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، للاستفادة من غرفها وإقامة الفرق العاملة والأهالي المتضررة منازلهم.

كما أصدر الدبيبة تعليماته لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بتكليف شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية لتزويد الرحلات الجوية القاصدة مطارات المنطقة الشرقية بالوقود مجانا.