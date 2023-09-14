خاص.. عميد بلدية ساحل الجبل: قرية بالكامل لم تعد موجودة 

صرح عميد بلدية ساحل الجبل يونس أبوسيف حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول وضع قرى الجبل بعد السيول بالقول: إن قرية البياضة قد غرقت بالكامل وإلى الان مغمورة بالمياه وأو الأضرار التي لحقت بالقرية أضرار مادية , وأن التيار الكهربائي مقطوع على بعض القرى ومع انقطاع الطرقات .

وقال أيضا: إن قرية الوردية لم تعد موجودة بالكامل منازل وأسر والتي يقدر عدد سكانها حوالي 35 منزل وتوجد وفيات في مناطق بطة والحنية وزاوية العرقوب ووصل إلى مستشفى الحنية القروي 12 جثة .

وأضاف: أن المساعدات لم تصل إلينا إلا المساعدات المحلية وتم توزيع المساعدات على النازحين لكن لم تصل المساعدات والفرق الدولية .

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