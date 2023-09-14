تايوان تتعهد بتقديم مليون دولار أمريكي للحكومة الليبية

أعلنت وزارة الخارجية في تايوان أمس الإربعاء أنها ستقدم تبرعات بقيمة مليون دولار أمريكي إلى ليبيا بعد الفيضانات المدمرة التي جلبتها العاصفة دانيال إلى البلاد .

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن التمويل الذي تم التعهد به سيتم تقديمه للحكومة الليبية كجزء من الجهود المبذولة لمساعدة ضحايا الفيضانات القاتلة على إعادة بناء منازلهم، دون الخوض في تفاصيل .

وذكر البيان أنه على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الجانبين وغياب مكاتب تمثيلية لكل منهما قررت حكومة تايوان تقديم المساعدة لأسباب انسانية.

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