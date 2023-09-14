مصرف ليبيا المركزي يسيل شحنات مالية للمدن المنكوبة

طرابلس 14 سبتمبر 2023 (وال) – غادرت مطار معيتيقة الدولي اليوم الخميس، طائرتي ليبيا للطيران وطائرة البراق، متجهتين إلى مطار ينينا، محملة بشحنات مالية من مصرف ليبيا المركزي.

بلغت القيمة الأولى عبر خطوط ليبيا للطيران (60) مليون، والتانية عبر طيران البراق (104) صندوق، وصرح نوري الطاهر بن حليم مشرف الشحنة لمراسل وكالة الأنباء الليبية “أن مصرف ليبيا المركزي أرسل شحنتي لمبالغ مالية متجهة إلى مدينة بنغازي، ومنها الى المناطق المنكوبه.(وال طرابلس).

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