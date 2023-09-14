جهاز النهر الصناعي يُرسل 25 أنبوبًا خرسانيًا إلى درنة وسوسه لاستخدامها كعبارات للمدنيين

بنغازي 14 سبتمبر 2023 (وال)- أعلنت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الخميس، عن شحن عدد 25 أنبوبًا خرسانيًا من مصنع البريقة لتصنيع الأنابيب الخرسانية إلى مدينتي درنة وسوسة، لاستخدامها كعبارات للمدنيين نتيجة انقطاع الطرق بينها بسبب سيول إعصار دانيال.

وقال الجهاز إنه جرى شحن الأنابيب بالتعاون مع شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء، من أجل فتح أكثر من ممر لنقل قوافل المساعدة القادمة إلى درنة وسوسه. (وال – بنغازي) هــ ع

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