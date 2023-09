خاص..مصدر لتبادل: مجموعة بنك ABC تقدم مليوني دولار أمريكي دعماً لجهود إغاثة المتضررين من الفيضانات في ليبيا

صرح مصدر خاص لقناة تبادل الاقتصادية اليوم الجمعة بأن المجموعة المصرفية الدولية تعلن عن تقديم مبلغ مليوني دولار للتخفيف من تداعيات الفيضانات المأساوية التي اجتاحت شرق ليبيا.

وأوضح المصدر بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC “صائل الوعري” قال بإن البنك يقف متضامن مع شعب ليبيا في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية في هذا الظرف الاستثنائي العصيب، ويأمل أن تساهم مساعداتهم في تسريع جهود الإغاثة والإنقاذ في ليبيا، مضيفاً بأن استجابته السريعة تأتي لمثل هذه الكوارث الإنسانية المفاجئة إنطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية وواجبهم نحو دعم جهود التعافي من الكوارث.

