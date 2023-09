ارتفاع أسعار النفط يثير مخاوف من ارتفاع التضخم وتراجع جهود البنك الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر، مما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم وتراجع جهود البنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على الأسعار.

ووفقا لما نقلته “سكاي نيوز عربية” عن تقريرٍ لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية: فإن أسباب ارتفاع أسعار النفط تعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

الطلب القوي على النّفط: حيث يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط إلى 101.8 مليون برميل يوميا في العام 2023، فالاقتصادات الكبرى المستهلكة للطاقة مثل الولايات المتحدة الأميركية ساهمت في تحقيق أرقام قياسية جديدة للطلب العالمي، كما أن ارتفاع أسعار البنزين يعتبر المسؤول في المقام الأول عن ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

الجهود التي تبذلها السعودية وروسيا: لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط من خلال قرارات الخفض الطوعية للإنتاج.

ويثير ارتفاع الأسعار مخاوف من ارتفاع التضخم وتراجع جهود البنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على الأسعار، حيث يرى الخبير الاقتصادي “بيتر شيف” أن ارتفاع أسعار النفط سيجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي على التراجع عن جهوده لخفض التضخم، وأن هذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الاقتصاد الأمريكي.

