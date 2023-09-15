يورونيوز: الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلاً بقيمة 66 مليون يورو لضحايا الفيضانات في ليبيا

أطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع 71 مليون دولار أمريكي أكثر من 66.5 مليون يورو لمساعدة مئات الآلاف من المحتاجين في ليبيا .
وبحسب موقع يورونيوز قال: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث يوم الجمعة: لا نعرف حجم المشكلة .
وشدد غريفيث الذي يشغل أيضًا منصب منسق الإغاثة الطارئة في المنظمة العالمية على أن الفيضانات والسيول والمباني المدمرة تخفي مستوى المساعدة المطلوبة والمزيد من الوفيات .
كما دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء ممر بحري لعمليات الإغاثة والإجلاء في حالات الطوارئ .
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