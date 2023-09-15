خاص.. مؤسسة الاستثمار تؤكد نية مساهمتها في إعادة إعمار المناطق المنكوبة

صرح المستشار المؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” لصدى الاقتصادية أن المؤسسة تتابع الأعمال الجارية وجهود الإنقاذ في المناطق المنكوبة، نتيجة كارثة العاصفة التي ضربت مدن وقرى البلاد، والفيضانات الناتجة عنها، وما خلفته من أضرار بشرية كبيرة.

وقال القريو أن المؤسسة الليبية للاستثمار سارعت بالمساهمة في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية في هذا الظرف الاستثنائي العصيب ووجهت المحافظ والصناديق والشركات التابعة لها للبدء الفوري بتقديم الدعم النوعي والفني واللوجستى للمناطق المنكوبة، وتسخير كافة الإمكانيات المتوفرة في الدول بالخارج المتواجد بها الاستثمارات الليبية لدعم المناطق المنكوبة .

كما أكد القريو أن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قرر تخصيص قيمة مالية توجه مباشرة لدعم الأسر والضحايا بالمناطق المنكوبة.

كما ستساهم المؤسسة في جهود الاعمار وفق خطة الاعمار التي تضعها الدولة بعد الانتهاء من إنقاذ الأرواح وإنتشال الجثامين ومسح الأضرار ووضع مخطط لإعمار المناطق المتضررة.

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