جهاز الحرس البلدي بنغازي: غرامة مالية بقيمة 1000 دينار لكل من يخالف لائحة الأسعار المحددة

بنغازي 16 سبتمبر 2023 (وال) -شهدت أسواق بيع الخضروات والفواكه ارتفاعا ملحوظا خلا الأيام الماضية، ووضح الناطق الرسمي لجهاز الحرس البلدي بنغازي رائد صلاح الساحلي لوكالة الأنباء الليبية “بعد ورود تقارير تفيد بارتفاع أسعار الخضروات و الفواكه بالمدينة، عقد رئيس الجهاز اجتماعا مع مراقبة الاقتصاد و مسؤول ومراقب التجارة الداخلية، الذي انتقل إلى سوق الجملة بمنطقة سيدي خليفة منذ ساعات صباح الأولى أمس الجمعة.

كما خصصت أرقام هواتف على مدار الساعة، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف الأسعار المحددة، وفقا للائحة التنفيذية لوزارة الحكم المحلي، والتي تنص على غرامة مادية قيمتها ( 1000 ) دينار ليبي، مؤكدا أن الدوريات تمارس مهامها الرقابية، ولها متابعة مستمرة على المحال التجارية، و سوق الجملة بالمدينة.

مضيفا أن رئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي، اجتمع في وقت سابق مع تجار الجملة لسلعة البيض، الذين أكدوا التزامهم بالبيع بأسعار في متناول الجميع، وبعيدا عن المتاجرة في تلك السلعة الغذائية الضرورية للمواطن”.(وال بنغازي) ه ش .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال