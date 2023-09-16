اقتصاد

رجل الأعمال الليبي “أسماعيل اشتيوي” يعلن التعاقد مع شركة عالمية لتجهيز “200” بيت جاهز و”14″ شاحنة دفع رباعي مجهزة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 16 سبتمبر 2023 (وال) – أعلن رجل الأعمال الليبي إسماعيل اشتيوي أنه تعاقد مع شركة عالمية لتجهيز “200” بيت جاهز، و”14″شاحنة (دفع رباعي) مجهزة ومقاومة للطمث والمرتفعات وضد العوامل الجوية والتضاريس.
وقال اشتيوي – خلال مداخلة له عبر أثير إذاعة ليبيا الوطنية في برنامج تغطية خاصة:إن البيوت والشاحنات ستصل ميناء بنغازي خلال أسبوعين من تاريخ يوم أمس الجمعة.
وأوضح أن الحساب المفتوح لمصرف التجارة والتنمية وصلت إ يداعاته إلى ما يقارب  14 مليون دينار ليبي لصالح إعادة إعمار مدينة درنة . (وال – بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

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