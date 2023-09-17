صعود الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 17 سبتمبر 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8662 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.1879 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0261 دينار، والدولار الكندي 3.5975 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1802 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2973 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3249 دينار، والدينار التونسي 1.5444 دينار، والدرهم المغربي 0.4735 دينار ليبي.