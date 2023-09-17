“الشحومي”: إعادة اعمار درنه ومدن الجبل الأخضر يفتح الشهية للكثيرين .. وهذا الحل

قال الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” أن إعادة إعمار درنه ومدن وقري الجبل الأخضر يبدوا أنه فتح شهية الكثيرين فالبرلمان يخصص الأموال ويعد بأنه سيشرف على الانفاق ومن جهة أخرى رئيس المجلس الرئاسي يتحدث بالاتفاق مع رئيس الحكومة على أن إعادة الإعمار سيكون عبر مؤسسات الدولة الليبية.

وتابع بالقول: يعني دولة فاشلة ومنهارة وتطفح في الفساد وتعج بالفاسدين وليس لديها قدرة تنظيمية وإدارية وفنية لإدارة مشروع وطني لاعادة الاعمار يتحدث فيها المسؤلين عن أنهم سيقمون بالاعمار ؟ ياللعار ويا للوقاحة .

وأضاف: إعادة الاعمار في حاجة لوجود مجلس إعمار ليبيا من مستقلين وخبراء وبمشاركة مؤسسات دولية لديها الخبرة والقدرة العالمية للإدارة والإشراف على مثل هذه البرنامج القومي يعمل بشفافية مطلقة وبرقابة مجتمعية واسعة من أبناء ليبيا ومناطقها المستهدفة بإعادة الاعمار ، البنك الدولي لديه خبراء ومتخصصين في العديد من الجوانب المتعلقة باعادة الإعمار بالامكان الاستفادة منه ، فهي فرصة لتقديم نموذج تنموي وطني بالمناطق المنكوبة بأبعاد تنموية عالمية .

قال تعالي : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

صدق الله العظيم .

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