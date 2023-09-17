تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 17 سبتمبر 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 17 سبتمبر 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 17 سبتمبر 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8784 د‫.‬ل – للبيع – 4.854 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2175 ~ 5.2125 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5500 ~ 5.5100 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار

▪️ الباوند = 6.35 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.2175 ~ 5.2125 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.240 دينار

تحويل يورو لتركيا

+04.00 ~05.00 قروش

▪️ الليرة التركية

0.19 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.30 دينار

▪️ فضة كسر ب2.60 ~2.90 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب236.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = ب241.50 للجرام

▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.27 دينار

▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.27 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 4.55% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.30% الامان

نسبة سحب بطاقات تجارى الوطني =4.15 %

نسبة سحب بطاقات الجمهورية =4.50%

الدينار التونسي 🇹🇳

لما بتشري 🇹🇳

1000 دينار ليبي =610 دينار تونسي

لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳

1000 دينار ليبي =600 دينار تونسي

الجنيه المصري 🇪🇬

لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬

1000 دينار ليبي = 7600 جنيه مصري