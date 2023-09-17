اقتصاد

خاص.. “تنتوش” يُوضح كيفية تخصيص 10 مليار كطوارئ للمدن المنكوبة!

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف عضو مجلس النواب “عمر تنتوش” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأنه تم تخصيص ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار بناء على طلب من الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة “أسامة حماد” .

وتابع بالقول: أُرسلت الميزانية إلى لجنة التخطيط والمالية عن طريق مكتب الرئاسة ، وتم الاجتماع من اللجنة بحضور فريق إعداد الميزانية بوزارة المالية وتم دراسة الطلب مع إبداء إرتياحهم وموافقة اللجنة على التوزيع الصادر بالخصوص .

وأكد أنه سيتم توزيعها على النحو المبين في الجدول المرفق بالقانون تشمل البنود الموجودة والمرفقة بالقانون .

وأفاد قائلاً: الحكومة الليبية شكلت لجنة أزمة وهي من سيُدير هذه المبالغ وصرفها في أماكنها المحددة ونسأل الله أن يلطف بنا في هذه الكارثة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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