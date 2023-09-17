جامعة سرت تبحث تشكيل فرق استشارية هندسية لدراسة أوضاع السدود بالمنطقة

سرت 17 سبتمبر 2023 (وال)- عقد بكلية الهندسة بسرت اليوم الأحد، اجتماع موسع لبحث تشكيل فرق استشارية هندسية لدراسة أوضاع السدود بالمنطقة.

وضم الاجتماع رئيس جامعة سرت د. سليمان الشاطر، وعميد كلية الهندسة، وعدد من المهندسين الاستشاريين، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة.

وذكرت مصادر إعلامية بالجامعة- لمراسل “وال”- أنه تمت مناقشة آلية تشكيل فرق لدراسة السدود بأودية منطقة سرت، وتقديم تقارير علمية للجهات المختصة.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أن تقوم الاستشارية الهندسية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بدراسة تطوعية تقيمها كلية الهندسة بجامعة سرت، لدراسة السدود في الأودية المجاورة لمنطقة سرت، وتحديد احتياجاتها بشكل علمي وتقديمها للجهات المسؤولة.

ومن المتوقع أن تبدأ هذه الفرق عملها منتصف الأسبوع الجاري، بعد وضع جدول زمني يتم فيه تحديد السدود وأوقات الزيارات الميدانية لها وجمع المعلومات عنها. (وال – سرت)

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