اجتماع موسع بسرت بحضور عضوي عن الدائرة لمتابعة ملف إعادة إعمار المدينة

سرت 17 سبتمبر 2023 (وال)- عقد بديوان البلدية اليوم الأحد، اجتماع موسع بحضور عضو مجلس النواب عن دائرة سرت- رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالنواب زايد هدية، وعضو المجلس عن الدائرة- رئيس لجنة الصحة د. حسن الزرقاء، وعميد البلدية مختار المعداني، ومدير عام صندوق إعمار سرت م. أمراجع أحمد ميلاد، وعضو المجلس البلدي هنية سالم، ووكيل ديوان البلدية خميس الجميع.

وذكرت مصادر بلدية سرت- لمراسل “وال”- أن الاجتماع خصص لمتابعة ملف إعادة الإعمار، خاصة وأن المدينة تعرضت لدمار كبير في المساكن والبنية التحتية جراء الحروب التي شهدتها خلال عام 2011 م وعام 2016 م.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على تكاثف الجهود وتوحيدها في إعادة إعمار وبناء المدينة، ودعم الأجهزة التنفيذية للقيام بدورها على أكمل وجه.

كما تم استعراض المشاريع القائمة لصيانة عدد من الطرق الفرعية بمحلة سرت المركز ومحلة السكنية الثانية، وتوسعة الطريق الخدمي، إضافة إلى متابعة ملف الصيانة العامة المقامة في المؤسسات التعليمية وعددها 18 مؤسسة تعليمية، والتي قاربت على الانتهاء بدعم من لجنة الإعمار بمجلس النواب، ومتابعة إدارة المشروعات بالبلدية. (وال – سرت)

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