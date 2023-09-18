اختتام الدورة التدريبية حول محاسبة الأموال العامة وإقفال الحسابات الختامية للدولة ببلديات الجنوب

وادي الآجال 17 سبتمبر 2023 (وال)- اختتمت بمدينة أوباري فعاليات الدورة التدريبية حول محاسبة الأموال العامة وإقفال الحسابات الختامية للدولة، لموظفي مراقبات الخدمات المالية ببلديات الجنوب.

هذا وأشرف على تنظيم الدورة التي استضافتها مراقبة الخدمات المالية وادي الآجال واستمرت أسبوعين المعهد الليبي للمالية العامة، بمشاركة (42) من 11 مراقبة خدمات مالية بالجنوب

وتهدف الدورة إلى تطوير العمل بمراقبات الخدمات المالية بجنوب البلاد، ليشمل جميع الجوانب المتعلقة بطبيعة العمل المالي، من حيث مواكبة التطور بمجال التقنية الرقمية والفنية والمهنية الخاصة بإقفال الحسابات الختامية لجميع مؤسسات الدولة وفق ما تتطلبه المرحلة.

وفي ختام الدورة، تم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين ممن اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح، بحضور رئيس ديوان المجلس الرئاسي بالجنوب، وعمداء بلديات الجنوب، ومدير المعهد الليبي للمالية العامة، وعدد من المهندسين المشرفين على أعمال هذه الدورة. (وال- وادي الآجال)

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