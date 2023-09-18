الشركة العامة للمياه: الاختبارات الكيميائية الأولية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء “جيدة”

البيضاء 17 سبتمبر 2023 (وال)- باشرت إدارة التشغيل الصحي التابعة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، في إجراء الاختبارات الكيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء وخلوها من التلوث.

وقال مدير مكتب الإعلام والتوعية للشركة م. محمد كريم- في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية إن “أعمال الاختبارات بمدينة البيضاء، رافقتها عمليات تعقيم الخزانات الأرضية والعلوية بالتنسيق مع مكتب الإصحاح البيئي”.

وأوضح م. محمد كريم أن اختبارات يومي السبت والأحد، جرت لعدد 2 بئر والخزان الأرضي والعلوي، وإتمام تعقيم الخزانات بكلا من (حي 54، الجنين، وحي جود وكانت أغلب النتائج الأولية جيدة).

وتأتي أعمال الاختبارات تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وتحت إشراف ومتابعة مدير مكتب متابعة تشغيل وصيانة مرفق المياه بإدارة التشغيل والصيانة سهل بنغازي.

وتواصل الشركة الأعمال بقية المصادر التي تعرضت للفيضانات جراء العاصفة الجوية، بالتنسيق مع مكتب الإصحاح البيئي البيضاء. (وال- البيضاء)

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