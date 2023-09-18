خاص.. “الحويج” يُشكل لجنة لتتبع تجار الأزمات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار وزير الاقتصاد “محمد الحويج” بخصوص تشكيل لجنة للتواصل والتنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وغرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام ومجلس أصحاب الاعمال لجمع المعونات والمساعدات الإغاثية لمتضرري الأزمة بالمنطقة الشرقية ووضع آلية مناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصالها للمتضررين.

وكذلك تتبع تجار الازمات وكافة مزاولي الأنشطة التجارية والصناعية وكل من يحاول استغلال الأزمة في زيادة أسعار السلع والمنتجات أو المضاربة فيها وإبلاغ الوزارة والجهات المختصة بهم لإتخاد الاجراءات القانونية حيالهم .

وحصر كافة المعونات والمساعدات المقدمة للمناطق المنكوبة والمتضررة من الوزارة والجهات التابعة لها، وتقديم تقارير دورية للوزير عن أعمالها، وأي مهام واختصاصات يكلفها بها الوزير.

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