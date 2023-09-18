خاص.. “القيلوشي” لصدى: تم السيطرة على كافة الأسواق والمخازن

صرح مدير إدارة العلاقات والإعلام بالحرس البلدي ” يوسف القيلوشي ” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حول ارتفاع أسعار السلع بالقول: تم إصدار تعليمات من قبل رئيس جهاز الحرس البلدي ” رجب قطوسة ” لجميع المديريات بالمنطقة الغربية والشرقية والجنوبية والوسطى بتكثيف الدوريات والذهاب لمخازن السلع وأماكن تخزين الخضروات والفواكه.

وقد أضاف: تعهد بعض التجار بعدم رفع أو احتكار السلع والخضروات وتم السيطرة على جميع الأسواق ومخازن التخزين هذه السلع .

وتابع بالقول: قمنا بجولة إستطلاعية في الجبل الأخضر مع الحرس البلدي بمنطقة الجبل الأخضر، وكان هناك بالأمس عدد من التجار حاولوا رفع أسعار السلع في المناطق التي تشهد أزمة جراء السيول .

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