صحيفة يونانية: لا يزال من غير الواضح كيف وقع الحادث المميت في ليبيا

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس يوم الاثنين إنه لا يزال من غير الواضح كيف وقع حادث الطريق الذي أودى بحياة خمسة من أعضاء فريق الإنقاذ اليوناني وهم في طريقهم إلى مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات في ليبيا .

وقال ماريتاكس أن المعلومات الأولى التي تلقتها الحكومة اليونانية من ليبيا تتعلق بحادث سيارة مأساوي أبعد من ذلك لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما حدث وما لم يحدث

وأضاف” لا أستطيع أن أقول لكم شيئا قبل إجراء التحقيق المعني وقبل أن تقدم وزارة الدفاع الإجابات الرسمية.

وتابع بالقول أنه سيكون هناك تحقيق فوري في الأسباب وبالطبع في سائق الحافلة التي تحطمت لتحديد أين تقع المسؤولية عن وفاة أعضاء الفريق وفقا لصحيفة كاثيميريني اليونانية .

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