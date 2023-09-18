وزارة الإسكان والتعمير تتابع مع عمداء بلديات المناطق المتضررة حصر وتقييم الأضرار

طرابلس 18 سبتمبر 2023م (وال)- عقد وكيل وزارة الاسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى المهدي” مساء أمس الأحد جلسات عمل مع عمداء بلديات المناطق المتضررة من السيول والفيضانات لمعاينة الاضرار التي لحقت بالمنازل الخاصة والمرافق العامة .

واتفق المجتمعون على البدء في حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل الخاصة لتقدير قيمة التعويضات المالية المناسبة لها كتعويض جبراً للضرر الواقع عليهم ، بالإضافة إلى معاينة الاضرار التي لحقت بشبكات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي بتلك المناطق لوضع خطة علاجية سريعة لمواجهة وحل هذه المشاكل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية التابعة للوزارة .

وأوضحت الوزارة أن الزيارة التي امتدت لفترة 6 أيام متتالية رفقة اللجنة الفنية المشكلة من وزير الاسكان والتعمير شملت مدن ومناطق “درنة، وسوسة، والقبة، والمرج، وشحات، والقيقب، والابرق، والبيضاء، وزاوية العرقوب، والوردية” .

وتوجّه الوكيل في ختام الزيارة بتعليماته للجنة الفنية الاستمرار في التواصل والتنسيق مع المعنيين بالبلديات المنكوبة لتجهيز المطلوب في أسرع وقت ممكن حتى يتم صرف التعويضات لهم والاستفادة منها .(وال – طرابلس)

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