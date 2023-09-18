وصول طائرة محملة بالمساعدات قادمة من سلطنة عمان إلى مطار بنينا الدولي

بنغازي 18 سبتمبر 2023 (وال)- قال المتحدث باسم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية محمد سعيد الورفلي، إن طائرة وصلت هبطت بمطار بنينا الدولي صباح اليوم الإثنين، على متنها شحنة مساعدات إنسانية قادمة من سلطنة عمان.

وأضاف الورفلي أنه كان قي استقبال المساعدات رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات، تضمنت معدات ومضخات لشفط المياه وأدوية ومستلزمات إيوائية، تمثلت في خيام وبطاطين ووسائد وأوان ومواد غذائية وجالونات.

وأعرب رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، عن شكره لسلطنة عمان وحكومتها وشعبها، لمواقفهم الإنسانية اتجاه الشعب الليبي، في التغلب على محنته بعد تعرض المنطقة الساحل الشرقي لإعصار دانيال وتحديدا مدينة درنة وما جاورها. (وال – بنغازي) أ م

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